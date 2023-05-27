Другое

Український фахівець залишить свою посаду у клубі з ОАЕ.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров оголосив про те, що залишає команду з ОАЕ.

Про це український фахівець повідомив на прес-конференції після програного фіналу Кубка ліги ОАЕ проти Аль-Шарджі (1:2), сказавши, що це був його останній матч на посаді головного тренера Аль-Айна.

Разом з Аль-Айном Ребров завоював два трофеї — обидва минулого сезону. Цього сезону Аль-Айн посів друге місце у чемпіонаті ОАЕ і поступилася у двох кубкових турнірах, дійшовши до фіналів.

За інформацією ЗМІ, наступною зупинкою у тренерській кар'єрі Реброва буде збірна України, яка напередодні оголосила список викликаних гравців на найближчі матчі у червні.

Також раніше була інформація, що команду з ОАЕ залишить український вінгер Андрій Ярмоленко, котрий пропускав фінал Кубка ліги ОАЕ через травму.

На чолі Аль-Айна Ребров провів 71 матч, у яких здобув 44 перемоги, 17 разів зіграв внічию та десять разів програв. За статистикою забитих та пропущених м'ячів – 164:77.