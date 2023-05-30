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У списку гравців є футболіст, який має громадянство країни-агресора.

Збірна Бразилії на своєму офіційному сайті опублікувала список викликаних футболістів на товариські матчі проти Гвінеї та Сенегалу.

У заявці команди опинився вінгер Малком, який має російське громадянство. 26-річний форвард також виступає за Зеніт у країні-404.

Голкіпери: Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Манчестер Сіті), Вевертон (Палмейрас).

Захисники: Алекс Теллес (Севілья), Айртон Лукас (Фламенгу), Даніло (Ювентус), Вандерсон (Монако), Ібаньєс (Рома), Едер Мілітао (Реал), Маркіньйос (ПСЖ), Ніно (Флуміненсе).

Півзахисники: Андре (Флуміненсе), Бруно Гімараес (Ньюкасл), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Жоелінтон (Ньюкасл), Лукас Пакета (Вест Гем), Малком (Зеніт).

Нападники: Педру (Фламенгу), Рішарлісон (Тоттенгем), Родріго (Реал), Роні (Палмейрас), Вінісіус Жуніор (Реал), Рафаель Вейга (Палмейрас).

У найближчому матчі Бразилія зіграє проти Гвінеї (17 червня), після чого проведе контрольну гру проти Сенегалу (20 червня).