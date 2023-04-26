Іспанія

Національна команда має три альтернативні варіанти.

Федерація футболу Бразилії встановила крайній термін для відповіді головного тренера мадридського Реала Карло Анчелотті. Про це повідомляє Globo з посиланням на слова президента організації Едналдо Родрігеса.

Керівництво федерації готове чекати на відповідь від 63-річного італійського фахівця до 25 травня, після чого перейде до переговорів з іншими кандидатами на посаду головного тренера збірної Бразилії.

Окрім Анчелотті на цю посаду претендують Жорже Жезуш (Фенербахче), Фернандо Дініз (Флуміненсе) та Абел Феррейра (Палмейрас).

Наголошується, що федерація провела лише попередні переговори з Анчелотті. Якщо іспанець відповість згодою, будуть подальші переговори про контракт та його умови.

Раніше Анчелотті заявляв, що має намір доопрацювати свій контракт із мадридським Реалом, який розрахований до літа 2024 року.