Другое

Визначились фіналісти Євро-2023.

У фіналі чемпіонату Європи серед команд U-17 зіграють збірні Німеччини й Франції.

Напередодні відбулись півфінальні матчі: Німеччина у видовищному поєдинку здолала Польщу (5:3), а французи обіграли найбільш титуловану команду чемпіонатів Європи Іспанію з рахунком 3:1.

Фінал між Німеччиною та Францією відбудеться другого червня на стадіоні імені Нандора Хідегкуті в Будапешті.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи є збірна Франції. Минулого року у фіналі вони здолали Нідерланди.