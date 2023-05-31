Визначились фіналісти Євро-2023.
Юнацька збірна Франції, офіційний сайт УЄФА
31 травня 2023, 09:45
У фіналі чемпіонату Європи серед команд U-17 зіграють збірні Німеччини й Франції.
Напередодні відбулись півфінальні матчі: Німеччина у видовищному поєдинку здолала Польщу (5:3), а французи обіграли найбільш титуловану команду чемпіонатів Європи Іспанію з рахунком 3:1.
Фінал між Німеччиною та Францією відбудеться другого червня на стадіоні імені Нандора Хідегкуті в Будапешті.
Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи є збірна Франції. Минулого року у фіналі вони здолали Нідерланди.