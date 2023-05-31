Україна: Перша ліга

Сергій Дірявка покидає клуб із Горішніх Плавнів.

По завершенні сезону команда із Горішніх Плавнів та її головний тренер Сергій Дірявка припинили співпрацю за взаємною згодою сторін. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

На посаді головного тренера "гірників" Сергій Дірявка працював із 30 січня 2023 року. За цей період під керівництвом цього фахівця Гірник-Спорт провів 8 матчів, у яких здобув дві перемоги, дві нічиї та чотири поразки, різниця м’ячів — 8:14. Команда із Горішніх Плавнів (Полтавська область) посіла останнє місце в Першій лізі та понизилась у класі.

Крім Сергія Дірявки тренерський штаб "гірників" залишив його помічник — Володимир Скрипка, який приїхав до Горішніх Плавнів із Сергієм Дірявкою.