Зірковий португалець став вільним агентом.
Луїш Нані, Мельбурн Вікторі
31 травня 2023, 19:56
Колишній вінгер збірної Португалії Луїш Нані покинув склад Мельбурн Вікторі. Про це повідомляє прес-служба австралійського клубу.
36-річний португалець перебрався до клубу з Мельбурна минулого літа і встиг провести лише десять матчів, після чого отримав травму та вибув до кінця сезону.
У десяти іграх футболіст віддав дві результативні передачі.
До цього Нані виступав за МЮ, Спортінг, Орландо, Фенербахче, Валенсію, Лаціо та Венецію.