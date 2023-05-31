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Зірковий португалець став вільним агентом.

Колишній вінгер збірної Португалії Луїш Нані покинув склад Мельбурн Вікторі. Про це повідомляє прес-служба австралійського клубу.

36-річний португалець перебрався до клубу з Мельбурна минулого літа і встиг провести лише десять матчів, після чого отримав травму та вибув до кінця сезону.

У десяти іграх футболіст віддав дві результативні передачі.

До цього Нані виступав за МЮ, Спортінг, Орландо, Фенербахче, Валенсію, Лаціо та Венецію.