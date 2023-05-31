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У 32-річного француза закінчився контракт із грецьким клубом.

Півзахисник Янн М'Віла покинув склад грецького Олімпіакоса, повідомляє Goal.com.

У 32-річного француза закінчився контракт і сторони вирішили не продовжувати угоду.

"Мені вже не 24 роки, а 32, і я готовий вислухати всіх, і хто буде найчеснішим. До мене зверталися арабські клуби, але я не маю переваг. Я сказав, що хочу виклик, а це можна отримати і в таких країнах — подивіться на Кріштіану, Таліску чи Абубакара. Я відкритий і готовий до будь-яких пропозицій", — сказав М'Віла.

М'Віла виступав за Олімпіакос з літа 2020 року. Цього сезону Янн провів 45 матчів, у яких відзначився двома асистами.

До цього М'Віла виступав за Ренн, Сент-Етьєн, рубін, Сандерленд та Інтер.