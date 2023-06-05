Історичне досягнення "червоних".
ТОБІАС АЛЬДЕРВЕЙРЕЛЬД, GETTY IMAGES
05 червня 2023, 09:45
В останньому турі чемпіонської групи чемпіонату Бельгії Антверпен зіграв внічию з Генком (2:2) та зумів вибороти чемпіонський титул.
Антверпен став чемпіоном Бельгії вперше за 66 років: останній титул клуб здобув у 1957 році. Для Антверпена цей чемпіонський титул став п'ятим історія клубу.
Друге місце посів Генк, третій - Рояль Уніон СЖ, а замикає чемпіонську групу Брюге Романа Яремчука.
Антерпен і Генк зіграють у кваліфікації Ліги чемпіонів, Уніон — у кваліфікації Ліги Європи, а Брюгге спробує пробитись у Лігу конференцій.