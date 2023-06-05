Другое

Історичне досягнення "червоних".

В останньому турі чемпіонської групи чемпіонату Бельгії Антверпен зіграв внічию з Генком (2:2) та зумів вибороти чемпіонський титул.

Антверпен став чемпіоном Бельгії вперше за 66 років: останній титул клуб здобув у 1957 році. Для Антверпена цей чемпіонський титул став п'ятим історія клубу.

Друге місце посів Генк, третій - Рояль Уніон СЖ, а замикає чемпіонську групу Брюге Романа Яремчука.

Антерпен і Генк зіграють у кваліфікації Ліги чемпіонів, Уніон — у кваліфікації Ліги Європи, а Брюгге спробує пробитись у Лігу конференцій.