В останньому турі чемпіонської групи чемпіонату Бельгії Антверпен зіграв внічию з Генком (2:2).

При цьому, вирішальний гол був забитий на 94-й хвилині гри зусиллями Тобі Альдервейрельда. До цього за підсумками двох матчів чемпіоном ставав Генк.

Toby Alderweireld joined hometown club Royal Antwerp last summer 🤝



Tonight, he has won them their first league title since 1957 with this stunning strike vs Genk in the 94th minute! 😮‍💨



What a fairytale ending 🥰pic.twitter.com/RPUbjoMc0O