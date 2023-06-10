Українці продовжують свій шлях на турнірі.
ЗБІРНА УКРАЇНИ, FACEBOOK.COM/SOCCERUA
10 червня 2023, 13:34
Сьогодні, 10 червня, відбудеться матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2023 із Socca, у якому збірна України зустрінеться з національною командою Бразилії.
До цього "синьо-жовті" подолали збірну Албанію (2:1) в 1/16 фіналу турніру, а потім обіграли й Марокко на стадії 1/8.
Матч Україна – Бразилія розпочнеться о 18:30 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Детальну інформацію про чемпіонат світу Socca World Cup 2023 дізнавайтесь в нашому матеріалі.