Футзал

Підопічні Віталія Мельника починають свій шлях на мундіалі.

З 2 по 11 червня в німецькому Ессені проходить Socca World Cup 2023, де виступатиме збірна України. Наша національна команда зіграє перший матч сьогодні, 5 червня, проти збірної Єгипту. Розповідаємо детально, коли слідкувати за виступами "синьо-жовтих".

Що таке Сокка?

Це різновид мініфутболу, в якому команди грають складами 6 на 6. У турнірі братимуть участь 44 збірні, які розподілені на 11 груп.

Група збірної України

Наша збірна грає в групі Е. Українці змагатимуться за вихід у плей-оф з Казахстаном, Єгиптом та Лівією. В нашій групі вже зіграно декілька матчів: Казахстан виграв у Лівії (3:1), а потім зіграв внічию з Єгиптом (1:1).

Графік матчів групового етапу

Казахстан – Лівія 3:1;

Казахстан – Єгипет 1:1;

Україна – Єгипет — 5 червня, 18:00;

Єгипет – Лівія — 6 червня, 11:00;

Казахстан – Україна — 6 червня, 14:00;

Україна – Лівія — 7 червня, 12:00.

Де дивитись матчі збірної України?

Матчі чемпіонату світу з сокки-2023 за участі України доступні на місцевих каналах Суспільного Мовлення та на сайті Суспільне Спорт. Радіо Промінь. Також поєдинки транслюються на офіційному Youtube-каналі Socca Federation.

Склад збірної України на чемпіонат світу 2023 із socca

Воротарі: Святослав Марканич (ФК Агард Київ, Сармат Прага), Володимир Удовиченко (ФК Глуст Київ)

Польові гравці: Денис Хруль, Олександр Уруцький, Дмитро Подколзин (всі – ФК КЛО Київ), Микола Кодацький (ФК Агард Київ / ФК Сармат Прага), Денис Сандецький та Олександр Колесников (ФК Удар Київ / Ягеллонія Польща), Сергій Кучук (ФК Трансбуд Київ / Говерла Прага), Андрій Цопа (ФК Сармат Прага), Олег Поліщук (Агард Київ), Євген Шайдюк (ФК Президенти Київ), Андрій Мельник (ФК Глуст Київ), Максим Литвинов (ФК ХІТ Київ), Дмитро Іванов (ФК Сенсум Київ), Олександр Сушко (ФК Рубін Київ), Сергій Рівний (ФК Манзана Київ).

Трохи історії

На торішньому чемпіонаті світу збірна України дійшла до чвертьфіналу, де поступилася збірній Німеччині. Сьогоднішній суперник — Казахстан — є фіналістом чемпіонату світу 2022 року. А торік на полях Угорщини перемогла Бразилія.