Другое

Північноірландський фахівець може очолити команду з Ліги чемпіонів.

Колишній головний тренер Лестера та Ліверпуля Брендан Роджерс може очолити Селтік. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 50-річний північноірландський фахівець вже провів попередні переговори із шотландським клубом.

Очікується, що цього тижня пройде ще один раунд переговорів, на якому сторони можуть дійти згоди.

Зазначимо, що Роджерс вже очолював Селтік з 2016 по 2019 рік, завоювавши разом із клубом три чемпіонські титули в чемпіонаті Шотландії, а також вигравши Кубок країни та Кубок ліги.

Останнім місцем роботи Роджерса був Лестер, який він залишив у квітні цього року через невдалі результати.

За підсумками сезону Селтік в черговий раз став чемпіоном Шотландії та забронював за собою путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.