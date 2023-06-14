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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 13 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 13 червня:

Нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе вибачився перед президентом мадридського Реала за відмову переходити до іспанського клубу.

Лондонський Арсенал завершує підписання півзахисника Вест Гема Деклана Райса.

ФІФА дозволила Манору Соломону достроково залишити донецький Шахтар.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.