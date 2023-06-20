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Молоді футболісти головної команди країни допоможуть збірній України U-21 на молодіжному чемпіонаті Європи.

Напередодні національна збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу завдяки реалізованому пенальті у виконанні Віктора Циганкова на 72-й хвилині.

Проте для деяких гравців головної команди країни відпочивати ще зарано, оскільки молодіжна збірна України незабаром розпочне свій шлях у груповому етапі ЄВРО-2023 серед команд вікової категорії U-21, що проходитиме з 21 червня по 8 липня у Румунії та Грузії.

Як повідомляє УАФ, вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик, голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін, півзахисник Шахтаря Георгій Судаков та нападник київського Динамо Власлав Ванат вже прилетіли до Бухареста, що приєднатися до колективу Руслана Ротаня у Бухаресті.



Відзначимо, що після матчу з Мальтою головний тренер національної збірної України Сергій Ребров заявив, що Мудрик ризикує пропустити молодіжний чемпіонат Європи через проблеми з литковим м’язом, проте все ж Михайло прилетів на турнір, як і планувалося.

У груповому етапі фінального турніру молодіжного ЄВРО-2023 збірна України U-21 зіграє проти одноліток з Іспанії, Хорватії та Румунії. До вашої уваги список гравців, яких Руслан Ротань викликав на турнір.