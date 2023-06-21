Другое

Відбулися чергові товариські матчі за участю національних команд.

Завершилися чергові товариські матчі за участю національних команд, у яких було зафіксовано несподівані результати.

У першій зустрічі збірна Німеччини поступилася Колумбії з рахунком 0:2. Перемогу колумбійцям принесли забиті м'ячі у виконанні Луїса Діаса та Хуана Куадрадо, який реалізував пенальті.

Німеччина – Колумбія 0:2

Голи: Луїс Діас, 54, Куадрадо, 82 (з пенальті).

Німеччина: Тер Штеген, Гозенс, Рюдігер, Тіав, Вольф (Генріхс, 46), Горецка, Джан (Фюллькруг, 66), Мусіала, Гюндоган (Кімміх, 79), Гаверц (Брандт, 79), Сане.

Колумбія: Варгас, Мачадо, Лукумі, Міна, Муньос Мехія, Лерма (Барріос 77), Урібе (Кастаньо, 90+4), Арьяс, Куадрадо (Санчес, 90+4), Діас (Валоєс, 86), Сантос Борре (Касьєрра, 77).

Попередження: Фюллькруг, Генріхс, Гозенс — Лерма.

У другій грі збірна Бразилії програла Сенегалу з рахунком 2:4. У складі переможців голами відзначилися Хабіб Діалло та Садіо Мане, який оформив дубль (один гол із пенальті). Ще один м'яч записаний на Маркіньйоса, який зрізав сферу у свої ворота. У бразильців авторами голів стали той самий Маркіньйос та Лукас Пакета.

Бразилія – Сенегал 2:4

Голи: Пакета, 11, Маркіньйос, 58 — Діалло, 22, Маркіньйос, 52, Мане, 55, 90+7 (з пенальті).

Бразилія: Едерсон, Айртон (Теллес, 74), Маркіньйос, Мілітао, Даніло, Пакета (Нето, 74), Гімараес, Жоелінтон (Вейга, 67), Вінісіус Жуніор, Рішарлісон (Абреу, 57), Малком (Барбоза, 57).

Сенегал: Діао, Якобс, Ніакате, Кулібалі, Сабалі, Гує (Діатта, 83), Менді, Сісс (Куяте, 83), Мане, Діалло (Джексон, 88), Сарр.

Попередження: Айртон, Мілітао, Даніло — Сісс, Датта, Джексон.