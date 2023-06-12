Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 12 червня 2023 року, 19:00.

Збірна України в рамках товариського поєдинку протистояла Німеччині в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі, зігравши внічию.

Команда Сергія Реброва пропустила перша, проте змогла забити тричі, здобувши комфортну перевагу. Однак під завісу гри наша збірна втратила перевагу у два м'ячі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Німеччина — Україна:

Німеччина — Україна 3:3

Голи: Вольф, 6, Гаверц, 83, Кімміх, 90+1 (пен.) — Циганков, 19, 55, Рюдігер, 23 (авт.)



Німеччина: Трапп — Рюдігер, Гінтер, Шлоттербек — Вольф (Гофманн, 62), Горецка (Мусіала, 62), Кімміх, Раум — Брандт, Фюллькруг, Сане.



Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Соболь, 78) — Циганков, Степаненко (Ігнатенко, 65), Судаков, Мудрик (Піхальонок, 78) — Ярмоленко (Маліновський, 65) — Довбик (Ванат, 65).



Попередження: Маліновський