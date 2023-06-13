Усі гроші будуть передані Україні.
Анастасіос Сідіропулоc, getty images
13 червня 2023, 11:59
Збірна України в рамках товариського поєдинку протистояла Німеччині в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі, зігравши внічию.
Як повідомляє видання Kicker, бригада арбітрів на чолі з Анастасіосом Сідіропулосом відмовились від зарплатні за матч, передавши гроші Україні.
Зазначимо, що також нашій країні передадуть увесь прибуток з продажу білетів, а футболісти німецької команди продадуть на аукціоні футболки в яких грали, щоб зробити донат для України.
Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд товариського матчу між збірними України та Німеччини.