Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Усі гроші будуть передані Україні.

Збірна України в рамках товариського поєдинку протистояла Німеччині в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі, зігравши внічию.

Як повідомляє видання Kicker, бригада арбітрів на чолі з Анастасіосом Сідіропулосом відмовились від зарплатні за матч, передавши гроші Україні.

Зазначимо, що також нашій країні передадуть увесь прибуток з продажу білетів, а футболісти німецької команди продадуть на аукціоні футболки в яких грали, щоб зробити донат для України.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд товариського матчу між збірними України та Німеччини.