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Саудити побоялися конкуренції заявки, у якій раніше фігурувала Україна.

Саудівська Аравія не проводитиме чемпіонату світу у 2030 році. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво саудівського футболу вирішило відкликати свою заявку на проведення мундіалю.

Саудити вважають, що вони не зможуть конкурувати із потужною спільною заявкою від Іспанії, Португалії та Марокко, в якій раніше була Україна замість останньої країни.

Додамо, що крім вищезгаданої заявки на проведення ЧС-2030 претендує загальна заявка від Аргентини, Уругваю, Парагваю та Чилі.