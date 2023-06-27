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Турнір відбудеться у грудні 2023 року.

ФІФА та Федерація футболу Саудівської Аравії оголосили про те, що всі матчі Клубного чемпіонату світу 2023 пройдуть у Джидді.

На даний момент відомі всі учасники турніру, окрім одного, яким стане майбутній переможець Кубка Лібертадорес.

Рештою учасників турніру будуть Манчестер Сіті, Аль-Ахлі, Урава Ред Даймондс, Окленд Сіті, ЛеОН та Аль-Іттіхад.

Саудівська Аравія вперше прийме КЧМ у 2023 році. Турнір пройде з 12 до 22 грудня 2023 року.

Чинним переможцем турніру є мадридський Реал, який у лютому цього року обіграв Аль-Хіляль (5:3).