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Незабаром команда отримає нового керманича.

Представник чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср після звільнення Руді Гарсії знаходиться в пошуках нового головного тренера.

Як повідомляє видання Footmercato, зірка команди Кріштіану Роналду порадив керівництву призначити екстренера Шахтаря Луїша Каштру.

Стверджується, що португальський фахівець вже прийняв пропозицію.

Луїш Каштру наразі є головним тренером Ботафого, з яким впевнено лідирує в чемпіонаті Бразилії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівництво саудівського клубу має намір переманити 61-річного португальця зарплатою, яка вчетверо більша, ніж у нього зараз.