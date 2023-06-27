Незабаром команда отримає нового керманича.
Кріштіану Роналду, getty images
27 червня 2023, 14:56
Представник чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср після звільнення Руді Гарсії знаходиться в пошуках нового головного тренера.
Як повідомляє видання Footmercato, зірка команди Кріштіану Роналду порадив керівництву призначити екстренера Шахтаря Луїша Каштру.
Стверджується, що португальський фахівець вже прийняв пропозицію.
Луїш Каштру наразі є головним тренером Ботафого, з яким впевнено лідирує в чемпіонаті Бразилії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівництво саудівського клубу має намір переманити 61-річного португальця зарплатою, яка вчетверо більша, ніж у нього зараз.