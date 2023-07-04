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Бразилець за крок до саудівського клубу.

Бразильський нападник Роберто Фірміно після завершення цього сезону отримав статус вільного агента. 31-річний бразилець отримав пропозицію від саудівського клубу Аль-Ахлі.

За інформацією Фабріціо Романо, бразилець пройшов основну частину медичного огляду в новому клубі. Футболіст та клуб погодили трирічний контракт.

У цьому сезоні Роберто відіграв 35 матчів, забивши 13 голів та віддавши п’ять гольових передач.

Раніше Аль-Ахлі купив воротаря Челсі Едуара Менді за 16 млн фунтів.