Іспанець може знову пограти в одній команді з Лео Мессі.
АНДРЕС ІНЬЄСТА, GETTY IMAGES
05 липня 2023, 11:58
Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андреас Іньєста залишив Віссел Кобе та отримав статус вільного агента.
За інформацією RAC1, в послугах чемпіона світу і Європи зацікавлений Інтер Маямі. Раніше клуб оголосив про підписання двох ексгравець Барселони – Серхіо Бускетса та Ліонеля Мессі. Також за американський клуб виступає наш Сергій Кривцов.
Іньєста виступав за японський клуб із 2018 року. У минулому сезоні Іньєста провів лише чотири матчі, в яких відіграв на полі 59 хвилин.