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Іспанець може знову пограти в одній команді з Лео Мессі.

Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андреас Іньєста залишив Віссел Кобе та отримав статус вільного агента.

За інформацією RAC1, в послугах чемпіона світу і Європи зацікавлений Інтер Маямі. Раніше клуб оголосив про підписання двох ексгравець Барселони – Серхіо Бускетса та Ліонеля Мессі. Також за американський клуб виступає наш Сергій Кривцов.

Іньєста виступав за японський клуб із 2018 року. У минулому сезоні Іньєста провів лише чотири матчі, в яких відіграв на полі 59 хвилин.