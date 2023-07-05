Україна

Слова новачка клубу після підписання контракту.

Новачок рівненського Вереса Євгеній Шевченко розповів про те, як опинився у Рівному і чого очікує від гри за нову команду.

"Як виник варіант з Вересом? Спочатку мені зателефонував агент. Сказав, що мною цікавиться Верес. Потім зателефонував головний тренер, сказав, що розглядає мою кандидатуру. Потім були тривалі перемовини між клубами. І нарешті, я підписав контракт. Радий стати частиною Вереса. Хочу приносити користь новому клубу.

Граю на позиції лівого захисника. Ми спілкувалися з головним тренером про мою роль в команді, функції. Буду працювати й старатися радувати вболівальників.

У Рівному раніше був лише проїздом. А про Верес чув багато і лише хорошого. Знаю, що тут дуже палкі вболівальники. Хочеться їх не підвести й демонструвати хороший футбол. Щоб команда перемагала у кожній грі", — сказав футболіст в інтерв'ю пресслужбі клубу.

Раніше повідомлялося, що Верес підписав контракти з Марусичем, Кучеренком та Кухаруком.