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Коментар англійця після свого призначення.

Наставник Аль-Іттіфака Стівен Джеррард прокоментував своє призначення на нову посаду.

"Було багато причин, через які я хотів приєднатися до клубу. Тут багато добрих людей, починаючи з керівництва. Приїхавши до Саудівської Аравії, я по-справжньому відчув себе частиною сім'ї, відчув, що мені дуже раді.

Є три фактори, які я завжди враховую, і вони йдуть саме так. По-перше, варіант повинен підходити моїй сім'ї, нас нова можливість має надихати та мотивувати. По-друге, футбольний проєкт має бути амбітним, відповідним мені з погляду завдань та цілей.

Зрештою, потрібне відчуття безпеки, того, що в тебе правильний контракт, але це завжди останній із чинників", – сказав спеціаліст в інтерв'ю клубним медіа.

До речі, Джеррард хоче, щоб Аль-Іттіфак підписав Коутіньо та Лінгарда.