Коментар англійця після свого призначення.
СТІВЕН ДЖЕРРАРД, GETTY IMAGES
09 липня 2023, 21:26
Наставник Аль-Іттіфака Стівен Джеррард прокоментував своє призначення на нову посаду.
"Було багато причин, через які я хотів приєднатися до клубу. Тут багато добрих людей, починаючи з керівництва. Приїхавши до Саудівської Аравії, я по-справжньому відчув себе частиною сім'ї, відчув, що мені дуже раді.
Є три фактори, які я завжди враховую, і вони йдуть саме так. По-перше, варіант повинен підходити моїй сім'ї, нас нова можливість має надихати та мотивувати. По-друге, футбольний проєкт має бути амбітним, відповідним мені з погляду завдань та цілей.
Зрештою, потрібне відчуття безпеки, того, що в тебе правильний контракт, але це завжди останній із чинників", – сказав спеціаліст в інтерв'ю клубним медіа.
До речі, Джеррард хоче, щоб Аль-Іттіфак підписав Коутіньо та Лінгарда.