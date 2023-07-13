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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 12 липня.

Завершилася 504 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"Членів делегації США розлютила критика Зеленського на адресу НАТО", — про це повідомляє The Washington Post. "Американці розлютилися через пост Зеленського про невизначену позицію щодо запрошення України до Альянсу. На їхню думку, це використовувалось як тактика ведення переговорів.

Велика Британія офіційно оголосила про пакет військової допомоги України, до якого увійдуть понад 70 броньованих машин, зокрема бойові CVRT, боєприпаси до танків Challenger, а також 50 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки обладнання, яке країна передавала раніше.

Норвегія передає Україні додаткові 1000 дронів Black Hornet для ведення розвідки. Також Норвегія передасть ще дві системи ППО NASAMS. Новий пакет допомоги Україні від Німеччини на суму 700 млн євро, який включатиме дві системи ППО Patriot, 40 БМП Marder та 25 танків Leopard 1A5. Від Франції будуть далекобійні ракети SCALP, частина з яких вже знаходяться в Україні. Від Австралії 30 бронемашин Bushmaster.

"F-16 з’являться в небі України у першому кварталі 2024 року", – МЗС України.

"Україна стане членом НАТО, коли буде виконано всі умови" — генсек Столтенберг. "Україна зараз як ніколи близька до НАТО. Ми дамо запрошення, коли всі союзники відзначать, що виконано всі умови".

Безпекові гарантії від G7 для України: країни G7 зобов'язалися у довгостроковій перспективі забезпечувати Україну сучасним озброєнням: країни G7 тренуватимуть особовий склад ЗСУ; країни G7 ділитимуться розвідданими та надаватимуть підтримку у сфері кібербезпеки; країни G7 розширять індустріальну базу України. В обмін на це G7 очікує від України реформ, які будуть озвучені пізніше.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу “Shahed”. Усього в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА. Також, ворог завдав 59 авіаційних ударів та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Гута-Студенецька Чернігівської області; Винторівка, Манухівка Сумської області та Відродженівське, Ізбицьке, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, ворог завдав авіаційних ударів в районах Ступочки, Олександро-Шультине, Диліївка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Лиман, Богданівка, Хромове, Іванівське та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Пантелеймонівки Донецької області. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Авдіївка, Веселе, Водяне та Желане Перше Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Макарівки і Рівнополя та здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Новодарівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, внаслідок прямого влучання по готелю “Дюна”, протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу.

Противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області. Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Таким чином окупанти намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 — по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Повертаємося додому із хорошим результатом для нашої держави, дуже важливо – для наших воїнів. Хороше посилення зброєю.

Дуже важливо: уперше за час незалежності ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень "Великої сімки". На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обовʼязкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими.

Дуже важливо: за ці два дні саміту ми прибрали будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. Буде! Уперше не тільки всі члени Альянсу із цим згодні, але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова "ви рівні серед рівних" для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють: це факт – рівні серед рівних. І ми обовʼязково утвердимо цей факт нашою перемогою та вступом у НАТО.

Колись господарі росії дуже хотіли мати свій шлагбаум перед дверима НАТО. Ми залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії – за парканом нашої єдності в Європі та, ширше, у вільному світі.

Я вдячний усім, хто зараз у Вільнюсі працював заради єдності!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!