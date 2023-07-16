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У Сергія Кривцова з'явився новий зірковий одноклубник.

Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання опорного півзахисника Серхіо Бускетса, який наприкінці цього сезону залишив каталонську Барселону.

35-річний іспанець перейшов до клубу американсько-канадської МЛС на правах вільного агента, підписавши угоду до кінця сезону-2025.

У минулому сезоні Серхіо Бускетс провів 42 поєдинки у всіх турнірах, у яких він відзначився чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше Інтер Маямі також презентував Ліонеля Мессі в якості свого нового гравця, який за сумісництвом ще й став одноклубником українського захисника Сергія Кривцова.