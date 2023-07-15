Северная Америка

У складі команди Херардо Мартіно Мессі виступатиме під 10 номером.

Сьогодні, 15 липня, Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником збірної Аргентини Ліонелем Мессі.

36-річний аргентинець займе місце призначеного гравця та приєднається до команди, де виступає українець Сергій Кривцов, найближчими днями. Його контракт діятиме до кінця сезону МЛС 2025 року.

Вперше Мессі буде доступним для команди в матчі проти Круса Асуля в рамках турніру Leagues Cup. Гра відбудеться 22 липня.

У складі команди Херардо Мартіно Мессі виступатиме під 10 номером.

Минулого сезону Мессі провів 41 матч за ПСЖ, в яких забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.