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Аргентинець стане капітаном американського клубу.

Зірковий новачок Інтера Маямі Ліонель Мессі матиме особливий статус у складі флоридської команди, повідомляє Infobae.

За інформацією джерела, аргентинець стане капітаном команди. Дебют Мессі очікується завтра, 21 липня, у матчі проти Крус Асуля. Разом із ним прем'єрний матч за Інтер Маямі зможе провести й хавбек Бускетс.

Раніше Інтер Маямі офіційно презентував 36-річного аргентинця, який підписав контракт до кінця сезону 2025 року.