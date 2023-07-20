Аргентинець стане капітаном американського клубу.
Ліонель Мессі, Інтер Маямі
20 липня 2023, 16:20
Зірковий новачок Інтера Маямі Ліонель Мессі матиме особливий статус у складі флоридської команди, повідомляє Infobae.
За інформацією джерела, аргентинець стане капітаном команди. Дебют Мессі очікується завтра, 21 липня, у матчі проти Крус Асуля. Разом із ним прем'єрний матч за Інтер Маямі зможе провести й хавбек Бускетс.
Раніше Інтер Маямі офіційно презентував 36-річного аргентинця, який підписав контракт до кінця сезону 2025 року.