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Швейцарки могли першими пропустити, але допомогла система відеоповторів.

Збірна Швейцарії у своєму стартовому матчі жіночого чемпіонату світу в рамках групового етапу обіграла Філіппіни з рахунком 2:0.

Швейцарська збірна досить непереконливо розпочала поєдинок мундіалю та пропустила в середині першого тайму, але після перегляду відеоповтору забитий м'яч було скасовано через офсайд.

Ця ситуація підбадьорила Швейцарію, яка почала грати гостріше в атаці, що принесло свої плоди в кінці першого тайму, коли Рамона Бахманн реалізувала пенальті, який також був призначений за допомогою системи ВАР.

Потім на 64 хвилині швейцарки подвоїли перевагу у рахунку зусиллями Серайни Пюбель, яка реалізувала третю спробу добивання у штрафному майданчику суперниць.

Філіппіни — Швейцарія 0:2

Голи: Бахманн, 45 (з пенальті), Пюбель, 64.

В іншому матчі групи А, вчора, 20 липня, Нова Зеландія сенсаційно обіграла Норвегію (1:0).

Свій наступний матч Швейцарія проведе проти Норвегії, а Філіппіни зіграють із Новою Зеландією. Обидва матчі відбудуться 25 липня.