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Іспанки впевнено розібрались з суперницями.

В першому турі групової стадії чемпіонату світу серед жінок Іспанія впевнено розібралась з опонентками з Коста-Рики.

Номінальні господарки дуже швидко закрили всі питання в матчі. Вистачило 6 хвилин. На 21-ій хвилині дель Кампо забила у власні ворота, а через короткий проміжок часу рахунок вже був 3:0 на користь "Фурії Рохи". Відзначились Бонматі та Естер. Крім того, на 34-ій хвилині Ермосо не реалізувала пенальті.

Іспанія - Коста-Рика 3:0

Голи: дель Кампо (автогол), 21, Бонматі, 23, Естер, 27.

Також в цій групі змагаються Японія і Замбія. Ці збірні зіграють між собою завтра, 22 липня.