Фото - Гленторан
21 липня 2023, 12:18
У четвер, 20 липня, відбувся матч 1-го раунду кваліфікації Ліги конференцій між Гзірою (Мальта) та Глентораном (Північна Ірландія). Перший поєдинок у Мальті завершився нічиєю — 2:2.
У другому матчі у Белфасті команди зіграли — 1:1. В екстраймах глядачі не побачили, і гра перейшла в серію пенальті.
Після 12-го пенальті сталося щось неймовірне. Гравець Гленторана Джей Доннелі пробив у правий кут воріт, але голкіпер Давід Касар відбив удар. Воротар побіг святкувати перемогу, проте м'яч згодом закотився у ворота.
У підсумку Гзіра перемогла в серії з рахунком 14:13. Мальтійський колектив крокує далі.
У наступному раунді кваліфікації Гзіра зіграє проти Ф91 Дюделанж із Люксембургу.