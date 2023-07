У четвер, 20 липня, відбувся матч 1-го раунду кваліфікації Ліги конференцій між Гзірою (Мальта) та Глентораном (Північна Ірландія). Перший поєдинок у Мальті завершився нічиєю — 2:2.

У другому матчі у Белфасті команди зіграли — 1:1. В екстраймах глядачі не побачили, і гра перейшла в серію пенальті.

Після 12-го пенальті сталося щось неймовірне. Гравець Гленторана Джей Доннелі пробив у правий кут воріт, але голкіпер Давід Касар відбив удар. Воротар побіг святкувати перемогу, проте м'яч згодом закотився у ворота.

🤯 Have you ever seen anything like this?



The keeper celebrates but the ball had a different idea...



🎦 @Glentoran pic.twitter.com/xjGiwxVKOK