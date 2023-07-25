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Сьогодні стартував другий тур групового етапу жіночого мундіалю.

Сьогодні, 25 липня, пройшов перший матч другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 року, в якому збірна Філліпін обіграла Нову Зеландію з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 24 хвилині результативним ударом відзначилася філіппінська нападаюча Саріна Болден.

Також зазначимо, що на 70 хвилині Нова Зеландія зрівняла рахунок у матчі, але після перегляду ВАР забитий м'яч Жаклін Хенд було скасовано.

Нова Зеландія — Філіппіни 0:1

Гол: Болден, 24.

Нагадаємо, у першому турі Нова Зеландія обіграла Норвегію (1:0), а Філіппіни програли Швейцарії (0:2).