Сьогодні стартував другий тур групового етапу жіночого мундіалю.
Нова Зеландія - Філіппіни, Getty Images
25 липня 2023, 10:50
Сьогодні, 25 липня, пройшов перший матч другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 року, в якому збірна Філліпін обіграла Нову Зеландію з рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 24 хвилині результативним ударом відзначилася філіппінська нападаюча Саріна Болден.
Також зазначимо, що на 70 хвилині Нова Зеландія зрівняла рахунок у матчі, але після перегляду ВАР забитий м'яч Жаклін Хенд було скасовано.
Нова Зеландія — Філіппіни 0:1
Гол: Болден, 24.
Нагадаємо, у першому турі Нова Зеландія обіграла Норвегію (1:0), а Філіппіни програли Швейцарії (0:2).