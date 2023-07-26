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Іспанський півзахисник покинув рідний клуб та перебрався на інший континент, де гратиме пліч-о-пліч з колишніми одноклубниками.

Серхіо Бускетса не турбує спека на півдні Флориди. З широкою посмішкою та свіжою засмагою після трьох днів тренувань під сонцем Форт-Лодердейла, іспанець сміється, коли його запитують про спеку, яку він відчуватиме, граючи в Інтер Маямі.

Це не проблема, каже він. Барселона провела кілька передсезонних турів у Маямі. Однак вологість у південній Флориді – це зовсім інша перешкода.

"Вологість відрізняється практично від будь-якого іншого місця на Землі, особливо в Барселоні, де я був", — каже Бускетс. "Але ми впевнено адаптуємося до всього. Це покращує процес".

"Ми" включає його колишнього одноклубника по Барселоні, семиразового володаря Золотого м’яча та володаря Кубка світу Ліонеля Мессі, якого Інтер Маямі представив разом із Бускетсом 16 липня.

Лише Мессі може затьмарити такого гравця, як Бускетс, володаря 32 трофеїв із Барселоною та невід’ємної частини найкращої національної збірної Іспанії, яка виграла чемпіонат світу 2010 року та чемпіонат Європи 2012 року. 35-річний гравець, який народився в Каталонії, вважається найкращим опорним півзахисником у цій грі. Він оголосив про завершення міжнародної кар'єри в грудні після чемпіонату світу в Катарі.

Бускетс сидить у гримерці за лаштунками Центру виконавських мистецтв округу Бровард у Форт-Лодердейлі. За кілька хвилин він виступить перед журналістами разом із менеджером Інтер Маямі Херардо "Тата" Мартіно, який тренував Бускетса в Барселоні майже десять років тому. Перед появою Бускетс розповідає The Athletic про те, як вони з Мессі вирішили вибрати Маямі, його погляд на США, як ставилися до Мартіно в Барселоні тощо.

Це за день до того, як Бускетс і Мессі дебютують в американському футболі проти мексиканської команди Крус Азул у рамках нещодавно створеного Кубка ліг. Високий і худий Бускетс одягнений у куртку Інтер Маямі та джинсові шорти. Він неодноразово говорив, що дуже радий бути в клубі. Він не сумнівався щодо переходу до Вищої футбольної ліги після того, як нещодавно завершив кар’єру в європейському клубі, взявши дев’ятий титул у Ла Лізі з Барселоною. Але покидати рідну команду завжди важко. Бускетс каже, що його емоції щодо відходу з Барселони "прекрасні", але очевидно, що прощання все ще свіже в його пам’яті.

"Мені все тут подобається, тому що все має початок і кінець", — каже Бускетс. "У цьому випадку це був кінець прекрасної глави в Барселоні, багато років того, до чого я звик, бути вдома".

Бускетс смиренно називає себе "привілейованою людиною" за те, що він так багато виграв у такому великому клубі, як Барселона. Він також каже те, що кажуть усі великі гравці MLS, коли приїжджають до Америки: це новий досвід, і він хоче вигравати трофеї зі своїм новим клубом і сприяти розвитку бренду. Але Інтер Маямі — проєкт, який не схожий ні на один інший у MLS.

Співвласник Інтер Маямі Хорхе Мас є одночасно суперечливою фігурою в лізі та людиною, яка планує вивести MLS за нинішні межі. Другий власник Девід Бекхем є всесвітньо відомим обличчям клубу, який називає підписання Мессі в Інтер Маямі "мрією, що збулася".

Бускетс згадує всіх трьох власників — Бекхема, Хорхе Маса та його брата Хосе — як головну причину, чому він вирішив прийти в трирічний клуб, який зараз посідає останнє місце в MLS.

"Ця можливість була моїм першим вибором із самого початку, тому що я розумів бачення Хорхе, Хосе та Девіда щодо цього проєкту", — каже Бускетс. "Вони змусили мене відчути гостинність, і коли ви виходите з дому, це те, чого ви хочете. Відчувати себе важливим, з усіма вигодами та всім іншим, що вони можуть запропонувати. Мені було набагато легше прийняти це рішення. І на додачу до всього, що я можу бути тут з колишніми товаришами по команді. Я просто щасливий, що можу знову грати з ними".

У четвер Інтер Маямі оголосив про підписання контракту з колишнім лівим захисником Барселони Хорді Альбою. Бускетс і 34-річний Альба виграли все разом з Барселоною. Нещодавно Альба був капітаном збірної Іспанії, яка виграла свій перший титул у Лізі націй УЄФА. Інший колишній одноклубник по Барселоні Луїс Суарес, за чутками, стане наступним зірковим підписанням Інтер Маямі.

Романтичному поверненню Мессі в каталонський клуб завадила фінансова ситуація в Барселоні. Зрештою він відхилив пропозицію в 1,6 мільярда доларів від саудівської команди Аль-Хіляль і вирішив пожити в Маямі. З моменту прибуття в США Мессі бачили в місцевому ресторані Маямі та за покупками в супермаркеті разом із сім'єю. Він поводить себе, як звичайний житель Маямі.

Бускетс так само в захваті від життя в Маямі. Каже, що в американській культурі його приваблює все. Він кілька разів відвідував Маямі та інші міста США з дружиною та двома маленькими дітьми. Неважко було переконати його сім'ю залишити Барселону.

"Набагато легше, коли це така країна, як Сполучені Штати, і таке місто, як Маямі", — каже Бускетс. "Американський спосіб життя — мрія кожного. Вони тут роблять усе масштабно. Ваші можливості безмежні. Це головна світова держава. Усі ці речі складаються, і це дає вам змогу мати найкраще для себе та своїх дітей".

"Зрештою, мова йде про щось, що збагатить наше життя, не лише мою спортивну кар’єру, а й усієї нашої родини", — продовжує Бускетс. "Ми щасливі та з нетерпінням хочемо якомога швидше оселитися тут, тому що зміни можуть бути трохи напруженими на початку, але ми справді щасливі. Я можу грати в Інтер Маямі з колишніми одноклубниками. Це зробило все для мене дійсно привабливим".

Бускетс, Мессі та Альба приєдналися до Мартіно в Маямі. 60-річний Мартіно керує трансформацією клубу так само, як раніше тренував Барселону протягом одного сезону у 2013-14 роках. У наступні роки Мартіно знову працював з Мессі на міжнародному рівні з Аргентиною, виграв Кубок MLS з Атлантою Юнайтед і пережив важкий період у національній збірній Мексики. Мартіно був очолив клуб з Маямі після звільнення колишнього головного тренера та близького друга Бекхема Філа Невілла. Бускетс каже, що знову побачити Мартіно було позитивним.

"Можливість возз’єднатися з ним після стількох років — дуже класно. Тренер, під керівництвом якого я вже грав, робить усе це більш особливим", — каже Бускетс. "Я дуже радий, що він тут, тому що я розумію його філософію та футбольні ідеї його штабу щодо цієї команди. Ми раді знову працювати з (Мартіно). Він виглядає більш розслабленим. Я впевнений, те, що раніше було в Атланті (Юнайтед), додало йому впевненості в розумінні ліги та конкуренції. Це дуже позитивно, тому що він передав ту мудрість, ту позитивну енергію, яка, можливо, була потрібна цій команді".

Титульна кампанія Мартіно з Атланта Юнайтед у 2018 році зробила його одним з найшанованіших тренерів ліги. Його повернення в лігу сприймалося як позитив. Його ентузіазм ніколи не викликав сумніву.

"MLS — моя слабкість, — казав Мартіно The Athletic у квітні. "Мені подобається ліга. Можливість повернутися в MLS завжди існує".

З Мессі, Бускетсом, Альбою та Неймаром Барселона програла титул Ла Ліги в останній день сезону мадридському Атлетіко. Вони вилетіли з Ліги чемпіонів УЄФА у чвертьфіналі також від Атлетіко Мадрид, а потім програли Кубок Іспанії Реалу. Однак, Барселони тоді набрала 87 очок. Чемпіон Атлетіко Мадрид набрав фантастичні 90 балів. Для порівняння, Барселона виграла Ла Лігу у 2023 році, набравши 88 пунктів.

Прихід Мартіно в Барселону влітку 2013 року здивувала футбольний світ. Аргентинець не повинен був тренувати Барселону. Колишній головний тренер Барселони Пеп Гвардіола покинув клуб і став тренувати мюнхенську Баварію.

Гвардіолу змінив головний помічник Тіто Віланова, колишній гравець Барселони Б, який мав дуже тісні стосунки з гравцями Барси. Віланова відразу виграв Ла Лігу в сезоні 2012-2013, але незабаром після цього у нього діагностували рак. Він пішов з життя у квітні 2014 року.

Пізніше Мартіно зізнався, що його один рік у Барселоні був провальним. Він подав у відставку перед журналістами після останнього матчу сезону. Під час цієї важкої кампанії багато уваги приділяли впливу Мессі на призначення свого земляка Мартіно та їхнім стосункам. На запитання, чи була іспанська преса занадто різкою до Мартіно, Бускетс відповів відверто.

"Я думаю, так, безумовно. Коли ти в такому великому клубі, як Барселона, відчуваєш такий великий тиск", — каже Бускетс. "ЗМІ здіймають багато шуму".

Контракт 36-річного уругвайця з бразильським Греміо діє до грудня 2024 року, але Суарес наполягає на тому, щоб завершити свою роботу в Бразилії раніше. Проте возз’єднання всіх зірок у Маямі, безумовно, є в планах, і Бускетс дуже хоче, щоб це відбулося. Однак, за його словами, між ним, Мессі, Альбою та Суаресом немає групи у WhatsApp для керування кар’єрою.

"Ми говорили про це, тому що ми друзі", — каже Бускетс. "У нас час від часу були розмови про (Інтер Маямі). Особливо з Лео, у якого закінчувався контракт (з Парі Сен-Жермен) і який сумнівався щодо того, чи залишиться в Європі. У мене було більше ясності. Я знав, що хочу покинути Європу".

Бускетс із відтінком душевного болю в голосі згадав важку втрату, яку зазнала команда через хворобу та смерть Віланови, а також майже нездійсненне завдання, яке поставили перед Мартіно.

"Ми пережили дуже складний перехідний період", — каже Бускетс. "У нас був Тіто (Віланова), а потім ми його втратили. Ми працювали у двох різних тренерських штабах. Для гравців, для Тата та його штабу це було трохи неприємно, і це наклало відбиток на той сезон. Але у мене дуже приємні спогади про Тату, і я дуже радий зустрітися з ним знову. Сподіваюся, ми разом здобудемо великих успіхів".

Мессі та Бускетс разом дебютували в Інтер Маямі під час стартового матчу клубу першого Кубка Ліги. Головною зіркою був Мессі. Леброн Джеймс, Серена Вільямс, Серхіо Агуеро, Марк Ентоні та Кім Кардашьян були серед знаменитостей, які відвідали цей історичний матч.

Стадіон вибухнув, коли на 54-й хвилині Мессі замінив 18-річного Бенджаміна Кремаскі. Бускетс вийшов слідом за Мессі на поле, і обидва одразу згадали, як були частиною великої Барселони.

Бускетс закінчив матч із 94-відсотковою точністю передач (30/32) із 34 дотиків. Він створив два моменти і зробив шість передач в заключну третину поля. Чотирнадцять передач Бускетса припали на Мессі, який на 93-й хвилині забив переможний гол зі штрафного.

Бускетс, Мессі, Альба та Мартіно та будь-хто інший, хто приєднається до них у Маямі, повинен буде показати, що вони можуть відродити свою магію на полі, але поки що Бускетс просто насолоджується моментом.

"Я дуже мотивований почати щось нове — зі спортивної та сімейної точки зору", — каже Бускетс. "Я дуже радий цьому. Треба цінувати все".

За матеріалами The Athletic