Другое

Угода з 27-річним французом розрахована на чотири роки.

Аль-Іттіфак на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Ліона Муссою Дембеле.

Угода з 27-річним французом розрахована на чотири роки – до літа 2027 року.

Футболіст дістався саудівському клубу безкоштовно, тому що у нього закінчився контракт із "левами" і він став вільним агентом.

Раніше повідомлялося, що капітан Ліверпуля Джордан Гендерсон попрощався з Ліверпулем перед переходом до Аль-Іттіфака.