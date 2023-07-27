Угода з 27-річним французом розрахована на чотири роки.
Мусса Дембеле, ФК Аль-Іттіфак
27 липня 2023, 00:18
Аль-Іттіфак на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Ліона Муссою Дембеле.
Угода з 27-річним французом розрахована на чотири роки – до літа 2027 року.
Футболіст дістався саудівському клубу безкоштовно, тому що у нього закінчився контракт із "левами" і він став вільним агентом.
Раніше повідомлялося, що капітан Ліверпуля Джордан Гендерсон попрощався з Ліверпулем перед переходом до Аль-Іттіфака.