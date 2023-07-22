Северная Америка

Подвійний постріл по рекордним досягненням.

Кількома годинами раніше відбулась визначальна для американського футболу спортивна подія — аргентинський нападник Ліонель Мессі дебютував у складі Інтера Маямі в матчі Кубку північноамериканських ліг проти мексиканського Крус Асуля.

Більше того — зірковий форвард у своїй першій грі за новий клуб відзначився розкішним м’ячем зі штрафного на 90+4 хвилині, який у підсумку допоміг клубу, що належить Девіду Бекхему, перемогти з рахунком 2:1.

Як зазначили після завершення гри майстри статистики, цей гол залишив відбиток у особистій статистиці виступів Мессі.

М’яч у ворота Крус Асуля став для Ліонеля 700 за ліком, якщо не брати до уваги результативні постріли з пенальті.

Окрім цього, цей гол припав на 700 переможну гру команд за участі Мессі в його професійній кар’єрі.

Наступну гру Інтер Маямі проведе проти Атланти Юнайтед 26 липня.