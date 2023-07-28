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Бразилець одною ногою в саудівському клубі.

Півзахисник Ліверпуля Фабіньо незабаром стане гравцем Аль-Іттіхаду. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 29-річний бразилець вже пройшов медогляд в саудівському клубі. Незабаром футболіст повинен підписати договір три роки. Аль-Іттіхад досяг усної угоди з Ліверпулем, документи поки що не підписано.

Минулого сезону Фабіньо провів 49 матчів, у яких відзначився двома асистами.

Зазначимо, що цього літа Аль-Іттіхад вже підписав контракти з Карімом Бензема, Нголо Канте та Жотою.