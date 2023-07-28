Олександр попрощався з клубом.
ОЛЕКСАНДР НАЗАРЕНКО, СК ДНІПРО-1
28 липня 2023, 21:32
Півзахисник Олександр Назаренко оголосив про свій відхід з Дніпра-1.
"Прийшов час сказати: "До побачення, СК Дніпро-1!". Хочу подякувати усім партнерам по команді, усім тренерам, персоналу клубу та вболівальникам за ці 5 років!!!
Ми пройшли з вами майже весь шлях до того моменту, коли клуб опинився на тому рівні, де він є зараз. Прийшов час зробити крок далі та перегорнути сторінку", – написав Назаренко на своїй сторінці у Instagram.
Контракт футболіста зі "спортклубівцями" спливав взимку 2023 року. Гравець уклав попередню угоду з Поліссям, яке хотіло отримати його безплатно. Дніпро-1 не схвалив таке рішення та відправив гравця в дубль.