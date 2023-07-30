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Відбулися перші матчі третього туру жіночого мундіалю.

Завершилися перші поєдинки третього туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 року, в яких визначилися два учасники плей-оф.

У першій грі збірна Норвегії розгромила Філіппіни з рахунком 6:0. У складі норвезької команди результативними ударами відзначилися Каролін Хансен, Гуро Рейтен та Софі Роман Хауг, яка оформила хет-трик. Ще один м'яч на рахунку філіппінки Ешлі Бартер, яка зрізала м'яч у свої ворота.

Також зазначимо, що з 67 хвилини Філіппіни грали в меншості після видалення Софії Гаррісон Скотт, яка отримала пряму червону картку.

Норвегія — Філіппіни 6:0

Голи: Хауг, 6, 17, 90+5, Хансен, 31, Баркер, 48 (автогол), Рейтен, 53 (з пенальті).

У другій грі збірна Швейцарії поділила очки з Новою Зеландією. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Швейцарія — Нова Зеландія 0:0

Таким чином, Швейцарія посіла перше місце у групі А, набравши п'ять очок. З другого місця у плей-оф пройшла Норвегія, яка набрала чотири бали. Стільки ж очок, але третє місце у Нової Зеландії, а у Філіппін – три бали.