Україна

Чергові сумні новини для футбольної громадськості – у боях проти орків під Бахмутом загинув вболівальник київського Динамо Микола Кузнецов. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Фаната "біло-синіх" у фанатських колах знали як "Кузя". У минулому він був представником колективу "Солянка БС" та активно брав участь у житті динамівської трибуни.

Микола захищав нашу землю від російського вторгнення у складі 3 ОШБр. Кузнецов загинув під час виконання бойового завдання.

Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної приєдналися до тренувального збору Динамо.