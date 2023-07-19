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Футболіст може приєднатися до своїх товаришів у США.

Інтер Маямі вже підписав Мессі та Бускетса. Найближчим часом до їхньої компанії приєднається Хорді Альба. Але, схоже, американський клуб не збирається зупинятись і хоче підписати ще одну суперзірку. Мова про нападника Греміо Луїса Суареса.

Як повідомляє Ніколо Скіра, клуб веде перемовини з Луїсом Суаресом щодо переходу. Американський клуб має потужний козир, адже, за інформацією джерела, в переговорах бере участь друг уругвайського нападника Ліонель Мессі. Аргентинець переконує "Ель Пістолеро" приєднатись до Інтер Маямі.

У Суареса ще залишилося 18 місяців угоди з Греміо, де він забив 13 голів, і поки неясно, чи буде новий клуб платити за нього.