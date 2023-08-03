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Іспанець радий знову грати в одній команді з Лео.

Новоспечений захисник Інтер Маямі Хорді Альба висловився щодо возз'єднання з Ліонелем Мессі.

"Я вже не дивуюсь, але те, що робить Мессі, – це просто обурливо. Ми два роки не грали разом, але тепер нарешті зробили це. Ми насолодимося ще кількома роками спільної гри.

Я дуже щасливий. Дуже хотів перейти до Інтера Маямі. Фанати просто неймовірно прийняли мене. Ми дуже сподіваємося, що станемо краще і перемагатимемо. Щоб брати трофеї, потрібна командна робота", — сказав Альба.

Нагадаємо, Мессі оформив дубль у дебютному матчі Альби за Інтер Маямі.