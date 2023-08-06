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Для француза перервалася серія з трьох результативних матчів поспіль.

Аль-Іттіхад у чвертьфінальному матчі арабської Ліги чемпіонів поступився Аль-Хілялю з рахунком 1:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 14 хвилині, коли у воротах господарів відзначився Сергей Мілінкович-Савич, а потім наприкінці першого тайму перевагу гостей подвоїв Аль-Давсарі.

На 56 хвилині господарі відповіли голом Ромаріньо, але через 14 хвилин Малком встановив остаточний рахунок 3:1 на користь гостей.

На 79-й хвилині у ворота Аль-Хіляля був призначений пенальті, але його не зміг реалізувати колишній нападник мадридського Реала Карім Бензема, для якого перервалася серія з трьох результативних матчів поспіль.

Таким чином, Аль-Хіляль пройшов у півфінал, де зіграє з переможцем пари Аль-Шабаб – Аль-Вахда.