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Успішний та яскравий дебют французького форварда за саудівський клуб.

У матчі першого туру групового етапу Клубного кубка арабських чемпіонів саудівський Аль-Іттіхад обіграв тунніський Есперанс із рахунком 2:1.

У цьому матчі за Аль-Іттіхад дебютував колишній нападник мадридського Реала Карім Бензема, який вийшов у стартовому складі своєї команди.

Рахунок у матчі було відкрито на 26 хвилині, коли у складі Есперансу голом відзначився Бугерра, проте через дев'ять хвилин Бензема відзначився першою результативною дією, віддавши гольову передачу на Аллаха.

Потім у другому таймі 35-річний француз відзначився сам, забивши переможний м'яч своєї команди.

У результаті Бензема провів на полі 70 хвилин, після чого його замінили під оплески стадіону.

Раніше повідомлялося, що переїзд Фабіньо з Ліверпуля до Саудівської Аравії під загрозою зриву.