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Легендарний воротар отримав посаду у збірній одразу після завершення кар'єри футболіста.

Колишній воротар збірної Італії та Ювентуса Джанлуїджі Буффон отримав посаду у Федерації футболу Італії. Про це повідомляє прес-служба ФФІ.

45-річного італійця призначено на посаду Голови делегації національної команди. Раніше це місце займав Джанлука Віаллі — воно залишалося вакантним після його смерті.

"Це великий день для збірної Італії, тому що Буффон повертається додому. Він — ікона нашого футболу та особлива людина. Його пристрасть, його харизма та його професіоналізм будуть вирішальними у написанні нової захоплюючої сторінки цієї незвичайної історії кохання.

Я особисто дуже задоволений, тому що повернути його до збірної, залучити його до нашого проекту, було моєю метою протягом деякого часу. У ньому я бачу якості висококласного менеджера, а в італійській федерації він може розпочати другу половину свого життя у світі футболу.

Я бажаю, щоб він випробував це з тим задоволенням, яке супроводжувало його кар'єру футболіста", — сказав президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна.

Разом зі збірною Італії Буффон виграв ЧС-2006, а також взяв срібло ЧЄ-2012 та бронзу Кубка Конфедерацій у 2013 році. На його рахунку рекордні 176 матчів.