Італія

Видатний голкіпер може отримати роботу в головній команді країни.

Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна зізнався, що хоче залучити до організації Джанлуїджі Буффона.

"Ми працюємо над цим. Джіджі — це наша мета, ми постараємося її досягти, але все залежить не тільки від нас. Переконати Віаллі було теж дуже складно з різних причин, але через кілька місяців нам вдалося його отримати.

Джіджі точно не є клоном Джанлуки Віаллі, у нього інші характеристики, але він, безумовно, ікона світового футболу. Вважаю, що його природний проєкт — це робота в нашій національній команді.

Ми зробимо все, щоб залучити його до збірної. Це також залежатиме і від нього самого, ми з ним розмовляємо. Ми перебуваємо на досить просунутій стадії", — цитує Гравіну Sky Sport.

Нагадаємо, Джандуїджі Буффон офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста.