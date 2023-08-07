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Визначились ще дві збірні, які зіграють у чвертьфіналі турніру.

Сьогодні відбулось два матчі 1/8 фіналу Жіночого чемпіонату світу-2023. В Брізбені Англія приймала Нігерію, а в Сіднеї Австралія зустрічалась з Данією.

Англійкам та нігерійкам не вистачило 120 хвилин, щоб забити бодай один гол. Тому після основного і додаткового часу прийшла черга серії пенальті, в якій представниці Туманного Альбіону виявились сильнішими.

Англія - Нігерія 0:0 (4:2 — по пенальті)

Господарки турніру впевнено здолали Данію. Переможний результат забезпечили голи Фурд та Расо.

Таким чином, Англія та Австралія стали черговими учасниками чвертьфіналу. Нагадаємо, до вісімки найсильніших пробились Іспанія, Нідерланди, Японія і Швеція. Також за право зіграти у 1/4 фіналу мають Франція, Марокко, Колумбія та Ямайка.

Австралія — Данія 2:0

Голи: Фурд, 29, Расо, 70.