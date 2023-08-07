Визначились ще дві збірні, які зіграють у чвертьфіналі турніру.
Збірна Англії, GETTY IMAGES
07 серпня 2023, 15:30
Сьогодні відбулось два матчі 1/8 фіналу Жіночого чемпіонату світу-2023. В Брізбені Англія приймала Нігерію, а в Сіднеї Австралія зустрічалась з Данією.
Англійкам та нігерійкам не вистачило 120 хвилин, щоб забити бодай один гол. Тому після основного і додаткового часу прийшла черга серії пенальті, в якій представниці Туманного Альбіону виявились сильнішими.
Англія - Нігерія 0:0 (4:2 — по пенальті)
Господарки турніру впевнено здолали Данію. Переможний результат забезпечили голи Фурд та Расо.
Таким чином, Англія та Австралія стали черговими учасниками чвертьфіналу. Нагадаємо, до вісімки найсильніших пробились Іспанія, Нідерланди, Японія і Швеція. Також за право зіграти у 1/4 фіналу мають Франція, Марокко, Колумбія та Ямайка.
Австралія — Данія 2:0
Голи: Фурд, 29, Расо, 70.