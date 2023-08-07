Україна: Перша ліга

Петрівці вдало розпочали чемпіонат.

У другому турі групи В в Першій лізі України Чернігів приймав Інгулець. Петрівці не відчули проблем зі здобуттям трьох очок, забивши у ворота суперників два голи.

На 12-ій хвилині Сітало відкрив рахунок, а наприкінці зустрічі Богунов поставив крапку в матчі.

Інгулець здобуває свою другу перемогу з початку сезону, підтверджуючи статус фаворита чемпіонату. Натомість Чернігів вперше програв у цьому розіграші Першої ліги.

В наступному турі Чернігів зустрічатиметься з Лівим берегом, а Інгулець зіграє з Діназом.

Чернігів — Інгулець 0:2

Голи: Сітало, 12, Богунов, 84