Петрівці вдало розпочали чемпіонат.
Чернігів - Інгулець, скрін з ютуб-каналу Інгульця
07 серпня 2023, 15:05
У другому турі групи В в Першій лізі України Чернігів приймав Інгулець. Петрівці не відчули проблем зі здобуттям трьох очок, забивши у ворота суперників два голи.
На 12-ій хвилині Сітало відкрив рахунок, а наприкінці зустрічі Богунов поставив крапку в матчі.
Інгулець здобуває свою другу перемогу з початку сезону, підтверджуючи статус фаворита чемпіонату. Натомість Чернігів вперше програв у цьому розіграші Першої ліги.
В наступному турі Чернігів зустрічатиметься з Лівим берегом, а Інгулець зіграє з Діназом.
Чернігів — Інгулець 0:2
Голи: Сітало, 12, Богунов, 84