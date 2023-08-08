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Іспанський хавбек продовжить кар'єру в ОАЕ.

Колишній півзахисник Барселони Андреас Іньєста найближчим часом стане гравцем Емірейтс Клаб із ОАЕ. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони домовилися про контракт до літа 2024 з можливістю продовження ще на один сезон.

Також наголошується, що 39-річний іспанець сьогодні, 8 серпня, прилетить в Дубаї для підписання контракту.

Раніше була інформація, що Іньєсту хочуть бачити в Інтер Маямі, куди нещодавно перейшли інші колишні гравці Барселони, такі як Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс та Хорді Альба.

Попереднім клубом Андреаса був Віссел Кобе, який він залишив у червні, достроково розірвавши контракт із японською командою.

За підсумками минулого сезону Емірейтс поповнив склад учасників вищої ліги ОАЕ, посівши друге місце у Дивізіоні 1.