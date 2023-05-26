Іспанія

При цьому іспанець не поспішає завершувати кар'єру.

Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста найближчим літом залишить Віссел Кобе. Чемпіон світу та Європи розповів про свої плани.

"Як я вже багато разів говорив, я хотів би повернутися в Барселону в якийсь момент життя, але, думаю, до цього ще далеко. Я хочу грати. Відчуваю, що здатний і далі робити це.



Коли ця глава буде закрита, подивимося. Я хочу закінчити кар'єру на полі, граючи. І це те, що я сподіваюся зробити", — цитує Іньєсту goal.com.

До речі, у послугах футболіста зацікавлені команди з США та Близького Сходу.

Іньєста виступає за японський клуб із 2018 року. Чинний контракт розрахований до літа 2024 року.

У нинішньому сезоні Іньєста провів лише чотири матчі, в яких відіграв на полі 59 хвилин.