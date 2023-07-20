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Іспанця не буде в американському клубі.

Колишній півзахисник Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста залишив Віссел Кобе та отримав статус вільного агента. Зацікавленість в підписанні іспанця висловив Інтер Маямі, який вже підписав колишніх одноклубників Андреса по Барсі — Лео Мессі, Серхіо Бускетса і майже оформив трансфер Хорді Альби.

Проте Іньєсти в Маямі не буде. Принаймні про це повідомляє Diario Sport. За інформацією джерела, трансфер Андреса поставлений на павзу. Іньєста не впишеться в правило МЛС із зарплати.

Нагадаємо, Іньєста виступав за японський клуб із 2018 року. У минулому сезоні Іньєста провів лише чотири матчі, в яких відіграв на полі 59 хвилин.